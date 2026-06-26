La tasa de abandono del tratamiento en mujeres diagnosticadas con cáncer disminuyó del 30 al 10 por ciento, como resultado de la implementación del Programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor y de la atención médica oportuna, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

A la par del apoyo económico, que consiste en 4 mil pesos mensuales, la SSM fortalece la estrategia de detección temprana. En lo que va del año, se han realizado 16 mil 295 mastografías gratuitas en Michoacán, a través de una red de atención integrada por ocho mastógrafos fijos que operan de manera permanente en hospitales y en la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de la Mujer (Uneme Dedicam), dedicada exclusivamente al diagnóstico y acompañamiento continuo de patologías mamarias; así como en cuatro unidades móviles de mastografía, las cuales recorren las localidades más alejadas.

Con el propósito de atender a toda la población que lo requiera, las unidades móviles y el personal de promoción de la salud han recorrido más de cuatro mil localidades rurales de los 113 municipios del estado, con lo que se acercan estudios gratuitos a comunidades de difícil acceso geográfico de forma gratuita.

Además, gracias a la incorporación del nuevo acelerador lineal, se administran radioterapias de alta precisión que cuidan los tejidos sanos; asimismo, a través del PET-Scan se efectúan simulaciones exactas para la planificación del tratamiento, una herramienta avanzada que además permite localizar metástasis con precisión milimétrica, evaluar la respuesta del tumor a las terapias y detectar de forma oportuna cualquier sospecha de recurrencia.

La SSM recuerda que la detección oportuna del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino incrementa las posibilidades de éxito del tratamiento. Por ello, exhorta a todas las mujeres de entre 40 y 69 años a ubicar su unidad de salud correspondiente y a mantenerse atentas a la llegada de las unidades móviles a sus comunidades para realizarse su revisión anual.