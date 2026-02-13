Morelia, Mich.- Viernes 13 de febrero de 2026.- La mañana de este viernes se registró la volcadura de una camioneta en la avenida Francisco I. Madero Poniente de la ciudad de Morelia, en la salida a Quiroga, informaron fuentes policiales.

El percance tuvo lugar en la cercanías de fraccionamiento La Hacienda, en las inmediaciones de la desviación hacia la población de Cuto de la Esperanza. Personas que pasaban por el lugar reportaron el incidente al número de emergencias.

Después acudieron rescatistas y patrulleros para auxiliar a dos hombres y una mujer, tripulantes de la referida unidad, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones de consideración y no requirieron traslado hospitalario.

Se apreció que el vehículo involucrado es de la marca Ram 1500, doble cabina, el cual quedó siniestrado a la orilla del camino. Unos agentes de Seguridad Vial de la Guardia Civil realizaron el peritaje correspondiente y pidieron una grúa para retirar la camioneta perjudicada.