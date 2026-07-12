Arteaga, Mich.- La tarde de este sábado se registró un fatal choque de frente entre un camión de pasajeros y una camioneta particular, sobre la carretera libre Uruapan – Lázaro Cárdenas, donde lamentablemente el conductor de una de las unidades involucradas perdió la vida al quedar prensado tras el fuerte impacto.

Al respecto fuentes de rescate indicaron que, la fatal colisión tuvo lugar a la altura del sitio conocido como “La Piedra Fea”, en el tramo carretero, las cañas Lázaro Cárdenas, en territorio del municipio de Arteaga.

En el lugar se observó que el camión siniestrado corresponde a uno de la línea Primera Plus, en tanto que el otro automotor es una Chevrolet Silverado tipo Pick-up de color blanco, esta última salió proyectada y terminó con el frente destrozado. Las unidades accidentadas acabaron bloqueando ambos carriles.

Oficiales de la Guardia Civil y Guardia Nacional, junto con paramédicos paramédicos de Protección Civil, acudieron para atender la emergencia y a su llegada encontraron sin vida y prensado en la Silverado a Juan Daniel C., de 35 años de edad, conocido cariñosamente como “El Ñungo”, mismo que laboraba como “talachero” en la Autopista Siglo XXI.

La circulación fue cerrada completamente, para que especialistas de la Fiscalía General del Estado, se dieron cita para efectuar los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento del cuerpo. Siendo asegurados los vehiculos participantes en el percance, mientras se determinan responsabilidades.

AGENCIA RED 113