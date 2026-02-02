Morelia, Mich.- 02 de febrero de 2026.- Un hombre de la tercera edad resultó levemente lesionado cuando su vehículo se salió de la carretera Morelia-Pátzcuaro y chocó contra un paredón de tierra, informaron fuentes de rescate.

El aparatoso accidente se registró este lunes a la altura de la población de Santiago Undameo. El hecho fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911.

Posteriormente acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes otorgaron ayuda al mencionado conductor, mismo que no requirió traslado hospitalario.

Por último, unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el automotor perjudicado.