Morelia, Michoacán, 22 de febrero de 2026.- En rueda de prensa encabezada por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, informó los resultados del despliegue operativo de la institución, realizado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la DEFENSA, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, para atender los bloqueos carreteros y hechos de violencia registrados en diversas regiones de la entidad.

En el encuentro con medios, en el que también participó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, la secretaria de Educación del Estado, Gabriela Molina Aguilar, así como mandos de seguridad estatal, se detallaron las acciones interinstitucionales implementadas para restablecer el orden y garantizar condiciones de seguridad en el territorio estatal.

El Fiscal señaló que, como parte de estas acciones coordinadas, se logró la detención de dos personas en la región de Zacapu, quienes fueron sorprendidas en posesión de productos inflamables, presuntamente relacionados con la quema de vehículos o establecimientos.

Asimismo, informó que en el Libramiento de La Piedad fueron abatidas cuatro personas que agredieron a fuerzas de seguridad, mismas que hasta el momento no han sido identificadas, y se aseguró un vehículo relacionado con estos hechos. De igual forma, se registraron cinco enfrentamientos en distintas regiones del estado, donde fueron incautadas armas largas.

El titular de la institución reiteró que la Fiscalía mantiene actuaciones bajo los principios de legalidad, objetividad y rigor técnico en la integración de las carpetas de investigación.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que ha sido retirado el 85 por ciento de los bloqueos carreteros derivados del operativo federal registrado en Jalisco y que se mantiene un despliegue permanente de fuerzas estatales y federales en todo el territorio michoacano.

Manifestó que la Guardia Civil, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano continúan atendiendo los hechos ocurridos durante las últimas horas, y que desde el C5 se realizó la toma de decisiones coordinada entre los distintos niveles de gobierno, descartándose que haya civiles heridos en los incidentes.

Finalmente, las autoridades reiteraron que Michoacán permanece con un despliegue permanente de las fuerzas de seguridad y que continúan las acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para preservar el orden público.