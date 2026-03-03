Morelia, Mich.- Martes 03 de marzo de 2026.- Un incendio de domicilio se registró en la colonia Valle de los Manantiales, ubicada al norte de Morelia; el siniestro dejó únicamente daños materiales, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde de este martes en una vivienda localizada sobre la calle Mar Caribe y fue reportado al número de emergencias 911. Algunos vecinos intentaron controlar la lumbre con cubetadas de agua.

Posteriormente arribaron patrulleros municipales, quienes apoyaron en las labores para combatir la quemazón hasta que finalmente entre los agentes y los habitantes lograron sofocar las llamas.

Fuentes de rescate recomiendan a población no dejar veladoras encendidas, desconectar los aparatos electrónicos que no estén en uso y revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas.