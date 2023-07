Sabemos que Simon Cowell no utiliza lo último que anuncia

A pesar de su carrera como productor musical y concursante de X Factor, hace tiempo que no tiene un teléfono inteligente. Según sus cálculos, en 2020 lleva tres años sin usar un teléfono móvil, porque está abrumado con la cantidad de mensajes de texto y correos electrónicos que recibe todos los días.

“Te despiertas con 50 mensajes de texto a los que no puedes responder. Y eso es lo que pasó una mañana, me desperté y tenía 52 mensajes sin leer. Pensé: ‘Aunque responda a cada uno de ellos, voy a recibir otro respondiendo, y luego voy a recibir más ese día’. Y me di cuenta de que me estaba impidiendo trabajar o vivir como es debido, así que lo apagué y pasé un mes, tres meses, luego un año, luego dos años, luego tres años”, aseguró en su momento.