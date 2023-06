Rigoberto López asume dirección de Contaduría y define su plan de trabajo

Morelia, Michoacán, a 19 de junio de 2023.- En sesión del Consejo Universitario fue el electo el doctor Rigoberto López Escalera como director de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En este marco, la rectora Yarabí Ávila González, le tomó protesta al nuevo titular del área, una vez que el secretario general, Zoe Infante Jiménez, informó sobre los resultados del proceso de oscuración que fue realizado, en el que obtuvo 157 votos de las y los profesores; 28 del personal administrativo y mil 419 del alumnado.

De igual forma, detalló que se recibieron dos oficios de declinación por parte de la doctora María Eugenia Romero Olvera y del contador Iván Fernández Mandujano, por lo que el único candidato fue López Escalera quien obtuvo la mayoría de los votos de las y los integrantes del Consejo Universitario.

Durante la sesión, el nuevo director de la Facultad recordó que la FCCA es una de las más grandes de la Universidad Michoacana, con una matrícula de cuatro mil 553 estudiantes Y 189 profesores.

Señaló que su plan de trabajo cuenta con los siguientes objetivos: mejorar la experiencia estudiantil, garantizar la calidad y la acreditación, mejorar la gestión administrativa con transparencia, evaluar la pertinencia laboral y desarrollar alianzas estratégicas.

De igual forma, apuntó que se impulsará la investigación, la innovación y la divulgación en cada una de las disciplinas, se promoverá el emprendimiento, se integrarán las tecnologías de forma efectiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje y se impulsará la internacionalización, comentó además que habrá reconocimiento y respeto a la diversidad e inclusión y habrá cero tolerancia a la corrupción.

Rigoberto López agradeció a la comunidad de la facultad por el apoyo brindado y se comprometió a trabajar en beneficio de todas y de todos. “Espero que lo primero sea la unidad, créanmelo que hago un compromiso con ustedes, me siento muy contento de esta oportunidad que me están brindando y no los voy a defraudar”.

Cabe señalar que, el nuevo director es contador de profesión, y cuenta con una maestría en Administración y un doctorado en Ciencias de la Educación.