Regresan a casa los dos primeros pacientes de COVID-19 de 2021

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2021.- Los dos primeros pacientes de 2021 regresaron a su casa. Se trata de dos hombres, de 70 y 66 años, quienes gracias a las atenciones especializadas de un grupo de médicos y enfermeras del Hospital General de Apatzingán de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ganaron la batalla al COVID-19.



Estos dos primeros pacientes del año se suman a la lista de 101 personas que han recuperado su salud de manera exitosa y han sido dados de alta por mejoría en este nosocomio.



El primer usuario, de 70 años, permaneció 7 días en el hospital, quien además presentó complicaciones derivado de sus comorbilidades de hipertensión arterial y diabetes mellitus.



El paciente de 66 años tuvo una estancia hospitalaria de 8 días y presentaba insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y diabetes, sin embargo, logró superar el virus.



Destacar que la ocupación hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19 en Morelia alcanzó este miércoles un 92 por ciento en las camas reconvertidas; sin embargo, los equipos multidisciplinarios de todas las unidades médicas COVID-19 de la SSM están en todo momento al pendiente de los nuevos ingresos para salvaguardar su salud.



Por ello, es importante el distanciamiento social, no salir de casa si no realiza actividades esenciales, no tocarse la cara con las manos sucias, el uso del cubrebocas, el lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y estornudar en el ángulo interno del brazo, son las medias preventivas efectivas para romper con la cadena de contagio.



La SSM mantiene a disposición de la ciudadanía el 800-123-2890 con 11 líneas para resolver todas sus dudas médicas, así como el micrositio bit.ly/MichCOVID-19, donde encontrarán toda la información disponible sobre el padecimiento.