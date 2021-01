Necesario que todos acaten nuevas medidas para frenar contagios de COVID-19: Ángel Custodio

En Michoacán se está comprometido con la salud y bienestar de la población, por lo que es necesario que todos los sectores de la sociedad acaten las nuevas medidas para frenar los contagios de COVID-19 y disminuir la movilidad para evitar que se pase a semáforo rojo en el riesgo que establece la federación subrayó el Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura Local, Ángel Custodio Virrueta García.



El diputado local manifestó el respaldo del Grupo Parlamentario del PRD al decreto emitido por el Gobierno del Estado que encabeza Silvano Aureoles Conejo, sobre las medidas emergentes ante el crecimiento de COVID-19 en la entidad.



Convocó a que de manera responsable, se acate el cierre parcial de actividades no esenciales de jueves a sábado a partir de las 7 de la tarde y el cierre total los domingos en los puntos principales que se estableció en el decreto, con el único fin de frenar contagios y muertes.



En ese sentido convocó a las autoridades municipales, especialmente en los municipios considerados como focos rojos, a reforzar y emprender medidas preventivas, para generar mayor conciencia en todos los sectores sociales, sobre la importancia de no bajar la guardia.



Consideró positivo que estas medidas que se establecerán de acuerdo al decreto en los municipios michoacanos que registre niveles de riesgo alto o muy alto riesgo, son viables, no obstante, llamó a que, en todas las demarcaciones, no se baje la guardia, ya que la prevención, es la única manera de frenar los contagios.



Ángel Custodio señaló que la saturación de los hospitales es una alerta y deben ser una preocupación para todas y todos, al ser evidente que el peor escenario está por suceder, si la sociedad y autoridades no cierran filas unidos contra el combate del coronavirus.



Por ello respaldó las medidas que en Michoacán desde el inicio de la pandemia se han impulsado por el gobierno estatal, a las que se deberían sumar todas las autoridades municipales, sin escatimar, ya que la prioridad debe ser la salud de toda persona.



Refirió que es obligación de las autoridades hacer cumplir las medidas preventivas y reforzar todas aquellas acciones que sean claves para contener los contagios, por lo que se debe evitar la celebración o realización de eventos masivos o aquellos que representen un riesgo para la ciudadanía.