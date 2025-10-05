Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha logrado una disminución del 83 por ciento en la incidencia de dengue durante este año. Esto como resultado de las acciones estratégicas de saneamiento básico implementadas para la contención del mosquito Aedes Aegypti, transmisor de dengue, zika y chikungunya. Se ha pasado de 4 mil 921 casos registrados en el mismo periodo de 2024, a 824 casos actualmente.

Los trabajos de control larvario en casas, lotes baldíos y sitios públicos, lectura e instalación de ovitrampas, nebulización de hectáreas, levantamiento de encuestas entomológicas en entornos con casos probables o sospechosos y rociado intradomiciliario, son los que han permitido la eliminación y control de criaderos del vector.

A esto se suman el trabajo conjunto con la ciudadanía a través de la estrategia lava, tapa, voltea y tira botes, botellas, cubetas, llantas, pilas, piletas y todo aquello que acumule agua.

Así como del apoyo de las ocho jurisdicciones sanitarias, ayuntamientos e instituciones educativas, quienes son los encargados de realizar jornadas de recolección de cacharros en aras de mantener entornos comunes limpios con cero criaderos de mosco.

Se exhorta a la población que, ante la presencia de síntomas como fiebre, dolor intenso de cabeza, huesos o detrás de los ojos, náuseas y debilidad, eviten la automedicación y acudan a la unidad médica más cercana para recibir atención especializada.