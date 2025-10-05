Taretan/Arteaga, Mich.- 5 de octubre de 2025.- La Autopista Siglo XXI registró este domingo dos accidentes viales en distintos puntos del tramo Uruapan-Lázaro Cárdenas, que dejaron tres personas heridas y cuantiosos daños materiales.

El primero de los percances ocurrió a la altura del kilómetro 108+500, en el municipio de Taretan, donde una camioneta volcó, dejando tres personas lesionadas. Los elementos de emergencias acudieron al sitio para brindar atención médica y trasladar a los heridos a un hospital cercano.

Debido al accidente, la circulación fue afectada temporalmente. Las autoridades recomendaron a los automovilistas mantener la calma, atender las indicaciones viales y respetar los límites de velocidad.

El otro hecho fue en el kilómetro 174, cerca de la comunidad de Las Cañas, municipio de Arteaga, donde un tractocamión Kenworth amarillo con placas 38 BH 6J se salió del camino y chocó contra un paredón.

El conductor, Enrique C., de 36 años de edad y originario de Pátzcuaro, resultó ileso pese al fuerte impacto. Los paramédicos de AMBUMED arribaron al lugar minutos después para valorarlo, determinando que no requería hospitalización.

Según el propio conductor, el accidente se produjo al intentar esquivar un vehículo compacto que invadió su carril. Los elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y el personal de Auxilio Vial se encargaron de las maniobras de retiro del camión y del restablecimiento de la circulación.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, especialmente en los tramos de curvas pronunciadas y descensos de la Autopista Siglo XXI, considerados entre los más peligrosos del país por la gran cantidad de percances viales, subrayaron las autoridades.