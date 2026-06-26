Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y jurisdiccionales en materia de orientación sexual, identidad y expresión de género, el Poder Judicial de Michoacán impartió a su personal el conversatorio “Justicia con Perspectiva Sexogenérica”, un espacio de análisis y reflexión orientado a consolidar una impartición de justicia basada en los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

Al inaugurar las actividades, la magistrada presidenta sustituta, Laura Elena Alanís, destacó que este tipo de ejercicios representan un punto de partida para fortalecer las herramientas analíticas y jurisdiccionales de quienes integran la institución, con el objetivo de garantizar que la justicia llegue a todas las personas sin distinción ni estereotipos. “De este conversatorio nos llevaremos herramientas interpretativas para trabajar y cumplir con esas expectativas”, expresó.

En su intervención, la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos subrayó que hablar de justicia con perspectiva sexogenérica implica reconocer que detrás de cada expediente existen historias de vida que deben analizarse libres de prejuicios y discriminación, para avanzar hacia una justicia verdaderamente inclusiva y con acceso efectivo para todas y todos.

El conversatorio, impulsado por el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, permitió abordar la impartición de justicia con perspectiva sexogenérica desde los marcos legales aplicables a los asuntos relacionados con la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, bajo un enfoque de derechos humanos y no discriminación.

Durante la jornada, las y los asistentes conocieron conceptos fundamentales, experiencias y criterios normativos que fortalecen el análisis jurisdiccional con perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad, aportando herramientas para una actuación judicial que responda a las realidades de todas las personas y contribuya a eliminar prácticas discriminatorias en el acceso a la justicia.

Como parte del programa participaron como disertantes la magistrada Elvia Higuera Pérez; Aurora Monje Aguilar, coordinadora de la Unidad Integral de Atención a Mujeres LBT+ de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas; Luis Antonio Cortés Salinas, jefe del Departamento de la Diversidad e Inclusión de la Secretaría de las Mujeres Morelianas; Gerardo Herrera Pérez, fiscal especializado en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General del Estado; Elsa Andrea González Olvera, jefa del Departamento de Atención y Vinculación de la Secretaría del Bienestar en el Estado; Elena Alejandra Ibarra Rojas, ganadora del Premio Estatal al Mérito de la Igualdad de Género, Presea Eréndira 2022; y Julio César Bermúdez Paz, de la Coordinación de Estudios, Divulgación y Capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.