Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Con una inversión histórica de 4 mil 367 millones de pesos de recursos 100 por ciento estatales, el Gobierno de Michoacán transforma la movilidad en Morelia, con obras de alto impacto social como son los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico, los distribuidores viales Paso Catrinas, Monarca, Independencia y Eréndira.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que la administración estatal desarrolla más de 51 kilómetros correspondientes a los segmentos 1, 4 y 5 donde se invierten 2 mil 900 millones de pesos para agilizar el tránsito vehicular de las zonas poniente y oriente de la capital michoacana.

Recientemente se inauguró el Paso Eréndira, donde se ejecutó una inversión de 442 millones de pesos y que beneficiará a 195 mil habitantes de la capital michoacana, con lo que se consolida una de las etapas más importantes en materia de infraestructura vial de las últimas décadas, al ser la cuarta obra de este tipo que la administración estatal desarrolla para agilizar la movilidad.

“Viene a resolver una demanda social que llevaba décadas en el olvido, esto ayudará a aligerar el tránsito, podemos apreciar no solamente un puente, sino un espacio urbano para el pueblo de Morelia”, aseguró el mandatario, y es que este nuevo lugar cuenta con skatepark, gimnasio al aire libre, juegos infantiles, área exclusiva para mascotas, bancas de descanso, así como cruces peatonales seguros y videovigilancia.

Esta obra se suma a una serie de proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno de Michoacán que están modificando la conectividad urbana de su capital y reduciendo tiempos de traslado en zonas de alta afluencia vehicular.

Entre las obras concluidas destaca el distribuidor vial Monarca de la salida a Pátzcuaro donde se destinaron 380 millones de pesos, lo que permitió agilizar uno de los accesos más transitados de la capital. A este proyecto se sumó recientemente el Paso Catrinas el cual contó con una inversión de 295 millones de pesos, ubicado en la zona de Villas del Pedregal, considerado uno de los desarrollos habitacionales más grandes de América Latina y donde diariamente circulan miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

Además, continúa la construcción del distribuidor vial Independencia, el cual se ejecuta con 350 millones de pesos, mismo que fortalecerá la conectividad en uno de los corredores con mayor crecimiento de la ciudad.

El gobernador destacó que la inversión en infraestructura vial ha sido identificada como uno de los principales ejes de transformación urbana en Michoacán, al priorizar obras de alto impacto social que benefician tanto a automovilistas como a usuarios del transporte público, ciclistas y peatones.

“Con la ejecución simultánea de estas obras, Morelia se posiciona como una de las ciudades del país con mayor impulso reciente a la infraestructura de movilidad, en un contexto donde la expansión urbana demanda soluciones que permitan una mejor conectividad y una circulación más segura y eficiente”, finalizó.