Morelia, Michoacán; 26 de junio del 2026.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) llevó a cabo la reparación de una fuga de agua potable en la calle Manantiales del Obispo, ubicada en la colonia Manantiales, luego de una intervención que requirió varias horas de trabajo debido a la complejidad de la maniobra.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que el organismo mantiene el compromiso de atender cada uno de los reportes ciudadanos que se reciben diariamente.

“Hemos instruido a todas las áreas operativas a brindar atención puntual a cada reporte. Sabemos que existen reparaciones que representan un mayor grado de dificultad, pero nuestro compromiso es seguir trabajando para dar respuesta a la ciudadanía con responsabilidad, esfuerzo y resultados”, expresó el director.

Las labores realizadas a través del Departamento de Distribución, demandaron un importante esfuerzo técnico y operativo para intervenir la línea afectada y restablecer su funcionamiento de manera segura y eficiente, garantizando nuevamente el suministro de agua potable para las familias de la zona.

Estas acciones forman parte de la administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica, en el trabajo continuo y coordinado para construir el mejor lugar para vivir.