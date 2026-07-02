Pátzcuaro, Michoacán, 2 de julio de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, presentó la décima edición del Festival Internacional de Globos de Cantoya Pátzcuaro 2026, que se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto, consolidándose como uno de los eventos turísticos y culturales más importantes de Michoacán. En esta edición participarán más de 200 maestros globeros de México y países como Colombia, Brasil, El Salvador, Francia e Italia.

El alcalde destacó que el Cantoya Fest se ha convertido en un motor para la economía local, al fortalecer la actividad de hoteles, restaurantes, comercios, transportistas y prestadores de servicios. Para este año se proyecta una afluencia superior a 250 mil visitantes y una derrama económica estimada de entre 180 y 240 millones de pesos, cifras que reflejan el crecimiento y consolidación del festival.

Julio Arreola señaló que esta décima edición contará con una amplia programación para toda la familia, que incluye elevaciones masivas y nocturnas de globos de Cantoya, talleres de elaboración, actividades culturales y el concierto gratuito de Moenia, además de un concurso con una bolsa de premiación de 336 mil pesos, la más alta del país para este tipo de certámenes.

El presidente municipal informó que se implementará un operativo especial de seguridad con la participación de corporaciones municipales, estatales y federales, además de Protección Civil y personal de apoyo, para garantizar una estancia segura a visitantes y habitantes durante los tres días del festival. También hizo un llamado a consumir productos elaborados por artesanos locales y evitar la compra de globos industriales.

Finalmente, Julio Arreola invitó a las familias de Pátzcuaro, Michoacán y de todo el país a disfrutar de esta celebración que, a lo largo de diez años, ha fortalecido la identidad del municipio y lo ha posicionado como un referente internacional del arte de los globos de Cantoya.