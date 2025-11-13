Morelia, Michoacán; 13 de noviembre de 2025.- “Esta labor que hacen es la que más construye la paz en nuestra ciudad”, reconoció el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, en su visita a la Casita de Artes y Oficios de Santa María de Guido.

El alcalde fue recibido por las encargadas de la casita, talleristas, vecinos, niñas y niños beneficiarios con los talleres, así como la jefa de tenencia, Alejandra Acosta Chávez, a quienes les reafirmó el apoyo para continuar su proyecto.

Las actividades que ofrecen en arte, cultura, oficios y manualidades, son fundamentales para fortalecer su comunidad y evitar que los niños, niñas y jóvenes entren a círculos de adicciones o delincuencia, ahondó el edil.

La coordinadora de la Casita de Artes y Oficios de Santa María de Guido, Gabriela Anguiano Zamudio, explicó que el proyecto suma más de 10 años en funcionamiento y actualmente tiene lugar en una antigua caseta de la Policía Morelia reacondicionada con este fin.

En ese sentido, el presidente municipal instruyó a su gabinete para que se realicen mejoras en las instalaciones en beneficio de los alumnos y sus instructores: nueva pintura acorde a la temática del lugar y mantenimiento de una techumbre exterior, además del reforzamiento de las ventanas y el barandal de la primera planta.

Asimismo, el comisionado de la Policía Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, celebró que esta instalación ahora sea un punto de encuentro para las familias de la tenencia, refrendando que la instrucción del alcalde es la construcción de la paz en comunidad.