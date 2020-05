Reciben créditos pequeños empresarios de Morelia y Tarímbaro, del Plan Emergente

Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2020.- Al igual que cientos de personas, Elisa Merino y Marco Antonio Mercado recibieron esta semana créditos para negocio familiar, correspondientes al Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas.



Elisa reside en Téjaro, municipio de Tarímbaro, donde opera un pequeño negocio de venta de zapatos, que le permite mantenerse, ya que recientemente quedó viuda. Comentó que el dinero del préstamo lo utilizará para comprar más zapato “y salir adelante”.



Explicó que el trámite le pareció sencillo y solo le implicó un poco de paciencia.



Por su parte, Marco Antonio tiene una tienda de abarrotes en la colonia Jaujilla, de la capital michoacana. Refirió que con la contingencia sanitaria por el COVID-19, disminuyeron las ventas en su negocio.

Con la experiencia de que una familiar pidió un crédito del Plan Emergente y lo recibió en tiempo y forma, el empresario decidió hacer lo propio, ya que necesita dinero para comprar mercancía y ofrecer mejor atención a su clientela.



En opinión del joven, hay personas que no creen que el apoyo sea real “porque es por Internet”; en su caso, tras hacer el trámite y esperar la respuesta “me dio gusto ver que sí era verdad. Me marcaron por teléfono, primero porque me faltaba un papel, y luego, para decirme que me dieron el préstamo”.



El Plan Emergente de Apoyo a la Economía de las Familias Michoacanas es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán; los recursos crediticios son operados por el Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), y están encaminados a mitigar el impacto económico de la contingencia sanitaria en las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad.