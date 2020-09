Recibe Congreso del Estado Quinto Informe del Gobierno de Michoacán

Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2020. El diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Octavio Ocampo Córdova, recibió el Quinto Informe de Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, en su representación acudió a la entrega del mismo, el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza. El diputado presidente, Octavio Ocampo, manifestó que con esta entrega, el Poder Ejecutivo cumple con lo que mandata la constitución local en su artículo 60, fracción décima, que es el de entregar el informe del estado que guarda la administración pública estatal y el de rendir cuentas a la ciudadanía en el marco de un acto republicano ante esta soberanía. “Michoacán es una entidad con grandes pendientes, no podemos dejar de reconocer el esfuerzo que ha hecho el Gobernador del Estado a lo largo de estos cinco años al frente de esta administración, por ello no debemos dejarnos vencer ante las adversidades, somos un Estado emblemático, que está obligado a ser protagonista en los procesos de trasformación de esta nación, por ello convoco a cerrar filas en favor de Michoacán, es momento a sumar todas las voluntades que abonen al desarrollo del Estado”, añadió. El legislador local detalló que la relación armónica entre los poderes del estado es fundamental para el avance de la vida democrática, que las diferencias entre los titulares no deben estar por encima de los intereses de las y los michoacanos, por ello, reiteró que el Congreso de Michoacán tiene el compromiso de trabajar por la gente, que los escucha y busca dar mejores resultados. Por su parte la diputada Cristina Portillo Ayala, presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, señaló que los retos que enfrenta Michoacán reclaman de la unidad de todos, de superar cualquier protagonismo estéril y de convocar a un gran acuerdo que trace líneas de futuro. “Desde la JUCOPO trabajaremos para conseguir éxito en las gestiones y deliberaciones de nuestra legislatura, manifestamos nuestros parabienes para todo lo que resta de la misma, sabiendo que con ello contribuiremos a la concreción de las grandes esperanzas del pueblo michoacano, además revisaremos a fondo y a detalle el informe que aquí se entrega y deseamos que las observaciones que se deriven de este análisis retroalimenten a las políticas públicas del gobierno estatal”, aseveró. En dicho acto también estuvieron presentes el vicepresidente y los secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Osiel Equihua Equihua, Yarabí Ávila González, Teresa Mora Covarrubias y Arturo Hernández Vázquez, además de los diputados integrantes de la JUCOPO, Javier Estrada Cárdenas, Mirian Tinoco Soto, Ernesto Núñez Aguilar, Antonio Soto Sánchez, Eduardo Orihuela Estefan, además del vicecoordinador de la fracción del PT, Baltazar Gaona García y el legislador integrante de la fracción del PRD, Ángel Custodio Virrueta.