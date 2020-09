Acercan información sobre salud sexual a alumnos del CECYTEM de Capula

Capula, municipio de Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2020.- La comunidad estudiantil del plantel Capula del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), participó en el Webinar “Mitos sobre la Salud Sexual y Salud Reproductiva”.



El pasado 26 de septiembre se conmemoró el “Día mundial de la prevención del embarazo no planificado en la adolescencia”, y el personal docente y directivo del plantel Capula, ocupado y preocupado por las y los jóvenes del centro educativo, realizó la invitación para su participación en el taller virtual.



En dicho taller se abordaron diferentes temas entre los que destacan: Mitos sobre el embarazo en adolescentes; Impacto emocional del embarazo adolescente; Salud bucal del adolescente.



La directora del plantel Edith Barajas Gutiérrez expresó que es de suma importancia brindarles a los jóvenes la información necesaria en estos temas para que estén enterados y vivan con responsabilidad su vida sexual.



“Nosotros como institución educativa tenemos la responsabilidad de acercar a los jóvenes las herramientas y la información necesaria para que puedan prevenir embarazos a temprana edad, y no se conviertan en padres y madres de familia y no abandonen sus estudios”.



Barajas Gutiérrez refirió que la mayoría de los adolescentes buscan información, consejos con amigos, por ello constantemente el personal del centro educativo realiza talleres y pláticas sobre educación sexual con instituciones y profesionales en el tema para que las y los jóvenes estén bien informados.



“Deseamos que nuestros estudiantes tomen decisiones responsables con sus vidas, este tipo de actividades son parte de la educación integral que se ofrece en el CECyTEM, brindarles esta información mejora sus capacidades de comunicación, análisis de su vida con miras a garantizar la salud y bienestar en términos de sexualidad, derechos humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas”, comentó la directora.



Barajas Gutiérrez agradeció al personal del Consejo Estatal de Población (Coespo), por la invitación y tomar en cuenta a la comunidad estudiantil del plantel Capula, así como a los docentes y personal del centro educativo por su trabajo y actitud de participación en este taller.