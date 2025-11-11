Uruapan, Mich.- 11 de noviembre de 2025.- Este martes, al concluir el novenario del alcalde Carlos Manzo, asesinado el pasado primero de noviembre se realizó una jornada de oración y una misa concelebrada en el templo de San Francisco, a la cual asistió la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Primeramente, cientos de estudiantes de escuelas católicas se reunieron en la Pérgola Municipal para rezar un rosario y pedir por el descanso eterno de Carlos Manzo, así como por justicia, paz y seguridad para Uruapan, Michoacán y México.

Más tarde, durante la misa concelebrada, el sacerdote oficiante se solidarizó con el sufrimiento de la esposa de Carlos Manzo, sus hijos y familia. “Sufrimiento también de este pueblo de Uruapan y sufrimiento de todo el país que se ha manchado de sangre”, dijo en su homilía.

Añadió que “No podemos dejar de reconocer la lucha que mantienen los hombres de buena voluntad, ojalá que todos lo hiciéramos, esa lucha en favor de la verdad, la justicia y la paz”.

En el recinto religioso, la alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz estuvo fuertemente custodiada por elementos federales y al término de la misa se retiró por el área de acceso de los sacerdotes y personas que laboran en el templo.

Posteriormente se rezó otro rosario en la Pérgola Municipal como fin del novenario y se lanzó al cielo un enorme globo de cantoya con la figura del alcalde Carlos Manzo, todo ello entre aplausos y gritos exigiendo justicia por el artero crimen.