Quedarse en casa, la mejor medicina contra el COVID-19

Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2021.- “Este año que finalizó me toco despedir a amigos y compañeros de trabajo, he visto el dolor y el llanto agudo; por ello, es importante que la población cuide su salud quedándose en casa”, así lo manifestó el médico Ernesto Alonso Noceda Ramírez, del área COVID-19 del Hospital General de Apatzingán, de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).



“Para mí como médico del área COVID-19, ha sido difícil ver como muchos de mis compañeros han partido apretando mi mano, me he quebrado, he orado a petición de mis pacientes y, lo más importante, he aprendido a regalar mi corazón y a decir todo con mis ojos, sin usar mi voz”.



Con la voz entrecortada, el médico Noceda Ramírez hizo un llamado a la población para que tome conciencia en el cuidado de su salud y la de sus familias, a efecto de mantener un contagio controlado en Michoacán, y evitar el colapso total de las unidades médicas.



La mejor medicina, dijo, es quedarse en casa, uso de cubrebocas, mantener sana distancia, lavarse las manos y uso de gel antibacterial de manera constante.



Agregó: “la corresponsabilidad y el distanciamiento social son fundamentales para romper la cadena de contagios en la entidad”.