Garantizar la participación política de las mujeres, prioridad de la 3 de 3: Nuria Hernández

Morelia, Michoacán, a 8 de enero de 2021.- En Michoacán las mujeres no permitiremos candidatos acosadores, deudores alimentarios y agresores, dijo la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), Nuria Gabriela Hernández Abarca, durante la presentación de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales con acreditación local prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.



“La exigencia de la estrategia 3 de 3 contra la violencia es contundente, ya que no es aceptable que un hombre con un registro de violencia de género, pueda participar en una elección”, dijo la también presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM).



Junto al presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez y la presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), Yurisha Andrade Morales, así como consejeras y representantes de la sociedad civil, Hernández Abarca recordó que la propuesta de la iniciativa 3 de 3 contra la violencia es respuesta a una necesidad de garantizar los derechos de las mujeres en la contienda electoral.



Refirió que, hasta la fecha ya registran ocho casos de violencia política contra mujeres, principalmente de municipios, “síndicas, presidentas y regidoras se han acercado para buscar acompañamiento ante un problema que no termina cuando ocupan los cargos públicos, muchas veces se incrementa”.



Por su parte, el presidente del IEM, Ignacio Hurtado, indicó que los lineamientos aprobados obligan a los partidos políticos a que sus candidatos firmen en formato 3 de 3, con el que aseguran no ser deudores alimentarios, agresores o acosadores, “aunque pudiera parecer que lo deben hacer de buena voluntad, apelamos al compromiso de las dirigencias, ya que las sanciones podrían alcanzar la suspensión de la candidatura”.



Mientras, Yurisha Andrade Morales, presidenta del TEEM, mencionó que, desde el órgano jurisdiccional están comprometidos en garantizar los derechos político electorales de las mujeres “ya hemos resuelto casos y tenemos varios pendientes.



Finalmente, Elvia Higuera Pérez, impulsora de la propuesta invitó a las mujeres a participar en los procesos electorales y no permitir que sigan siendo las cúpulas de los partidos políticos quienes les cedan los espacios que a ellos les interesan.



“Tenemos las herramientas, hay que participar, porque nuestro lugar lo hemos ganado y por derecho nos corresponde”, comentó.



Durante la reunión participaron las consejeras Araceli Gutiérrez Cortes, Viridiana Villaseñor Aguirre y Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León.