Entrega Gobernador cobijas para población vulnerable ante temporada invernal

Morelia, Michoacán, a 7 de enero de 2021.- Con el fin de proteger a la población más vulnerable frente al descenso de la temperatura que se ha registrado en los primeros días del año, el Gobernador Silvano Aureoles Conejo entregó cobijas a sistemas DIF municipales y beneficiarios.



“Sabemos que ha iniciado un periodo muy frío y necesitamos apoyar a las familias, este año pinta para ser más frío que los meses anteriores, y pega mucho sobre todo a la población mayor y a los niños de los municipios donde el clima es más complicado, como la Meseta, el Oriente, la parte alta de la Sierra y en donde además las viviendas son precarias”, apuntó.



A las presidentas y directoras de los sistemas DIF municipales, el Gobernador los llamó a no bajar la guardia en sus localidades y pidió su ayuda para insistir a la población extremar cuidados frente a los riesgos de contagios por COVID-19.



“Nos ayuda mucho si ustedes le siguen diciendo a la gente que se cuide, que no hagan eventos, luego las personas no quieren hacer mucho caso, pero nosotros no hay que dejar de insistir; el riesgo mayor es que se nos agoten los espacios en los hospitales, sin embargo el Gobierno del Estado no dejará solos a sus municipios”, recalcó.



Al tomar la palabra Andrea Vázquez, directora del Sistema DIF en Huaniqueo, agradeció el apoyo recibido, mismo que irá a la población que más lo necesita en su municipio.



“Agradecerles porque siempre hemos tenido el apoyo y más ahora en medio de esta pandemia, tenemos un compromiso con la población de cuidarlos, por ello llamo a unirnos todos los municipios para decir cuidémonos todos”, expresó.



Finalmente, Rocío Beamonte Romero, directora del Sistema DIF Michoacán, explicó que hoy se entregaron de manera simbólica 700 cobijas que se suman a un total de 15 mil que se estarán entregando para los 113 municipios del estado, durante los próximos días.



“Agradecerle Gobernador que siempre ha estado al pendiente de todos los municipios y de que los adultos mayores, niñas y niños, estén en condiciones adecuadas. Poder ayudar a través de ustedes los sistemas DIF municipales es muy importante para que los apoyos lleguen a la población que más lo necesita”, señaló.