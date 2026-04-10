Morelia, Michoacán; 10 de abril de 2026.- Priorizando la seguridad de las familias morelianas y el cuidado a los seres vivos, el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia, entre otras dependencias, trabajan en la reubicación de dos colmenas de abejas.

Personal de la mencionada Coordinación, junto con elementos de la Policía Morelia y trabajadores de Servicios Públicos Municipales, localizaron dos colmenas de importante tamaño en la zona de la Calzada Fray Antonio de San Miguel y procedieron a su movimiento.

La Coordinación remarcó que las acciones se realizan con los debidos protocolos y el apoyo de un apicultor profesional para procurar la mayor idoneidad de las labores.