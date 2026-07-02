Morelia, Michoacán, a 02 de julio de 2026.- Con educación gana México y gana Michoacán, enfatizó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, ante padres y madres de familia de las y los aspirantes a ingresar a la casa de estudios, por lo que resaltó el apoyo que brindan a sus hijas e hijas al acompañarlos en este importante paso en su vida profesional.

“Agradecerles el que estén aquí, dando fuerza, dando valor a sus hijos, y siendo parte importante también de una decisión tan fundamental como es elegir una carrera de acuerdo a su vocación y a su pasión, y elegir hacerlo en la Máxima Casa de Estudios, es la mejor decisión”, indicó.

Flanqueada por las directoras y directores de las facultades del área de Ciencias Exactas, Ingenierías y Ciencias Biológico-Agropecuarias, la rectora subrayó la importancia de que las y los jóvenes continúen su formación académica, al señalar que cuando una persona se prepara y tiene la oportunidad de ingresar a una institución como la UMSNH, “no solamente gana él o gana ella, gana su familia, porque va a tener otra visión, va a tener un profesionista que tendrá un trabajo y que será un ejemplo para las generaciones que vienen detrás”.

Y también se beneficia el Estado, añadió, porque al tener profesionistas, tenemos a la gente en actividades que nos permiten construir un mejor mañana y una mejor sociedad. “Nosotros lo que queremos es que la Universidad siga siendo ese impulso para muchos jóvenes en el futuro, y que ustedes estén el día de hoy aquí, habla bastante bien de la ruta que tenemos que seguir”.

Ávila señaló que en la UMSNH se han podido realizar muchas acciones que permiten a la institución enfrentar los problemas actuales y futuros, y ese trabajo enfatizó que, se ha hecho en equipo. De igual forma, compartió con las madres y padres de familia, el impulso que se le ha dado al deporte, a la investigación y a la cultura durante este periodo, aunado a la generación de estrategias en torno a la cultura de paz, la inclusión y el respecto a los Derechos Humanos.

Ávila solicitó a las mamás y papás su apoyo para que las y los jóvenes que ingresen a la UMSNH realicen el trámite de su seguro facultativo y se sumen a las diferentes actividades de formación integral que se generan al interior de la casa de estudios, “ustedes están siendo parte de esta familia nicolaita y sepan que la Universidad siempre tiene las puertas abiertas para escuchar y para recibir todas las sugerencias”, sostuvo.

Durante el encuentro con mamás y papás, las y los directores de diversas facultades compartieron información importante respecto de sus dependencias, así como de los programas que ofrecen y de las posibilidades de crecimiento profesional al elegir las carreras que ofertan.