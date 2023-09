Prevenir el suicidio, si es posible

Morelia, Michoacán, a 13 de septiembre de 2023. En el marco de la conmemoración por

el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, la Comisión Estatal de Derechos

Humanos de Michoacán, a través del área de Atención Médica y Psicológica, realizó la

mesa de análisis “Suicidio. Derribando mitos”, en la que se contó con la participación de

servidores públicos del área de salud y médicos especialistas del sector privado.

La primera intervención correspondió al doctor Carlos Alberto Bravo Pantoja, director de

Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado, quien aseveró que el suicidio sí es

prevenible, por lo que resulta un mito afirmar que no se puede hacer nada.

Informó que, en el año 2021, hubo más personas muertas por suicidio que por covid, por

lo que calificó el hecho como un fenómeno epidemiológico; que el suicidio es la segunda

causa de muerte en la población de entre 15 y 29 años, y, que de enero a agosto de 2023

en el Estado ha ocurrido 209 decesos por esta causa.



Agregó que los factores que intervienen para que una persona se autolesione pueden ser

neurológicos, psiquiátricos, ambientales, familiares, culturales y religiosos, entre otros.

En su turno, la doctora Mónica Zamora Miranda, psicoterapeuta, se refirió a varios de los

mitos que envuelven a esta problemática. Dijo que las personas que se quieren suicidar no

siempre vienen de familias disfuncionales; que no siempre son de bajos recursos

económicos; que no siempre tienen carencias de otro tipo; y, que no son más las mujeres,

sino los hombres los que toman esta determinación.

El jefe de Neurología del Hospital Infantil de Morelia, doctor Omar Márquez Ramírez, se

refirió al sector de niñas y niños y dijo que el acoso escolar, las dificultades para adaptarse

de una etapa a otra y el desconocimiento de cómo comportarse ante sus emociones, son

factores de riesgo para la población infantil, por lo que se debe enseñar, en primer lugar, a

las y los infantes es a no hacerse daño.

Por último, la maestra Laura Avilés Rodríguez, coordinadora de la Unidad Médica de

Especialidades/Centro Comunitario de Atención en Salud Mental y Adiciones Morelia,

dependiente de la Secretaría de Salud estatal, aseguró que se está poniendo especial

énfasis a la prevención del suicidio, a través de servicios de atención especializada para

todo el público, así como por medio de un amplio programa de capacitación y divulgación

para instituciones educativas, organizaciones de padres de familia y población en general,

a los que se les otorgan las herramientas y habilidades para atender esta problemática.

Cabe señalar que todos los ponentes coincidieron al afirmar que la comunicación, el trato

amoroso y el buscar redes de apoyo en la familia, la escuela o el entorno social, son

acciones que pueden contribuir a evitar esta práctica.

Finalmente, agradecieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su interés por

abordar este tema, pues la aceptación del problema es ya un gran avance ante la

estigmatización del suicidio. Cabe señalar que el evento se transmitió en vivo, vía redes

sociales y generó muy buena retroalimentación con los cibernautas.