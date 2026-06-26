Morelia, Michoacán a 26 de junio de 2026.– El Comité Ejecutivo Estatal del PRD Michoacán avanza en la ruta para nombrar una Presidencia Interina que de continuidad a los trabajos políticos y organizativos del partido. Durante la sesión ordinaria del Comité, y con la presencia del promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, se reafirmó el compromiso de mantener la unidad y fortalecer la vida interna del instituto político.

En la sesión participaron Verónica García, secretaria general del PRD Michoacán; Armando Hurtado, presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Estatal, así como las y los integrantes de las distintas secretarías del Comité Ejecutivo Estatal, quienes coincidieron en la importancia de dar continuidad a la estrategia de fortalecimiento territorial y cercanía con la militancia.

Al término de los trabajos, Octavio Ocampo señaló que el partido debe mantenerse en una ruta clara para enfrentar los próximos retos políticos. “El PRD está preparado para enfrentar el proceso electoral del 2027. Hoy cerramos filas para seguir construyendo un partido fuerte, cercano a la gente y comprometido con la recuperación de la Grandeza de Michoacán”, expresó.

Las y los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal reiteraron su respaldo a Octavio Ocampo y acordaron mantener el trabajo coordinado en las distintas regiones del estado, fortaleciendo la organización interna y el vínculo con la ciudadanía como parte del proyecto para recuperar la Grandeza de Michoacán.