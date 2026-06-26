Huaniqueo, Mich.- Viernes 26 de junio de 2026.- Un adolescente que trabajaba para la empresa “Fast Speed” en la instalación de fibra óptica murió tras sufrir una descarga eléctrica cuando, con unos tubos metálicos, hizo contacto con cables de mediana tensión. La tragedia se registró en el municipio de Huaniqueo, indicaron autoridades policiales.

El lamentable hecho ocurrió durante la tarde de este viernes sobre el camino que conduce a la población de Santa María. Al percatarse de la situación, algunas personas solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Al sitio acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del menor, identificado como Jonathan V., de 15 años de edad.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la presencia de elementos de la Fiscalía Regional. Posteriormente, los agentes arribaron al lugar, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.