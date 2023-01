Positivo el relanzamiento de la coalición Va por México: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, 13 de Enero de 2022.- El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), celebró el relanzamiento de la coalición electoral y legislativa Va por México, que anunciaron este día los dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Ocampo Córdova, destacó la necesidad de cerrar filas para rescatar a nuestro país, y dejar a un lado las ambiciones personales o de grupo y priorizar el interés general.

“Nos necesitamos, todas y todos, unidos, quienes hoy pensamos diferente, quienes creemos que las cosas en este país y en Michoacán tienen que cambiar, quienes anhelamos un mejor futuro para la Nación, tenemos que cerrar filas”, expresó Ocampo.

El ex presidente municipal de Tuzantla y ex Presidente del Congreso del Estado, afirmó que los partidos políticos PAN, PRI y PRD, son aliados, no adversarios, por ello, – resaltó-, iremos juntos en elecciones en Coahuila y Estado de México, así como en el 2024.

Octavio Ocampo, dijo coincidir con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, en el sentido de que la sociedad civil tiene las puertas abiertas para sumarse a esta gran alianza y hacer historia en el 2024, para sacar de Palacio Nacional a un gobierno que no da resultados.

Asimismo, Zambrano ha sugerido crear un comité de ciudadanos apartidistas para elegir a candidato de oposición en 2024,

mediante un método abierto, transparente y democrático, lo cual es muy positivo, mencionó Octavio Ocampo.

Para finalizar, Octavio Ocampo consideró el ámbito local, que en su momento se definirá en qué términos podría darse una alianza opositora.