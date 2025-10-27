Morelia, Michoacán; 27 de octubre de 2025. Derivado de un reporte ciudadano, oficiales de Policía Morelia realizaron la detención de dos sujetos en posesión de armas de fuego, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El hecho se registró en el fraccionamiento Villas del Pedregal. Los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en un edificio de dicha zona.

Al arribar al sitio, los oficiales observaron a varios individuos en el interior de un domicilio, identificando que dos de ellos portaban armas de fuego, por lo que se procedió a la detención de los sujetos, asegurando dos armas cortas calibre 9 mm y .380, respectivamente.

Los detenidos fueron identificados como Martín “N”, de 36 años de edad, y José Raúl “N”, de 27 años, quienes no contaban con permiso legal de portación. Ambos fueron trasladados a las instalaciones de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Con estas acciones, Policía Morelia reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, actuando de manera oportuna y profesional ante cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad en la capital michoacana.