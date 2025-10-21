Morelia, Michoacán; 20 de octubre de 2025. Policía Morelia brindó apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) para el traslado de un sujeto de origen hondureño, quien contaba con una orden de captura vigente en su país por presunta vinculación con el grupo delictivo conocido como Tren de Aragua.

El individuo fue detenido en Morelia y conforme a los protocolos de cooperación interinstitucional, fue entregado al personal del INM para su debido procesamiento y traslado a las autoridades competentes del país centroamericano.

Con acciones como esta, Policía Morelia reafirma su compromiso con la seguridad y la legalidad, fortaleciendo la colaboración con instancias nacionales e internacionales para mantener la tranquilidad en la capital michoacana.