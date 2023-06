Peso Pluma tira a Bad Bunny de la cima

Como se esperaba. Se ha escuchado y visto más que nadie en el mundo de hoy, y Bad Bunny ya es el 11 . Los rankings de Bloomberg advierten que el peso pluma es temporalmente el mejor músico del planeta, seguido de cerca por Harry Styles.

Más atrás, Coldplay, Taylor Swift y The Weekend. La música mexicana gobierna tendencias.

“Los artistas más importantes del género aparecen en el nuevo Pop Star Power Ranking de Bloomberg, como lo han hecho en meses anteriores. Natanael Cano y Grupo Frontera aparecen en el top 25 con otra estrella, Peso Pluma, un tapatío de 23 años, reinando en el número uno”, escribió Ashley Carman en el artículo titulado Mexican Music is Taking Over the World.