CaosVial #Video | Transportistas de la ciudad bloquean gran parte de Morelia, en contra de la Ley de Movilidad

El Congreso Local anunció que hoy jueves, votará la Ley de Movilidad del Estado, y por tal motivo, se desarrollan las movilizaciones y bloqueos por parte del sector transportista en la ciudad; por lo mismo hay una disminución considerable del servicio del transporte público y la gente se queja de no poder llegar a su destino debido a que no hay camiones o combis que los trasladen.

Prácticamente todas las rutas pertenecientes a la Comisión Reguladora del Trnasporte, cuyo líder es José Martínez Pasalagua, están en paro y manifestándose en el centro. Por su parte, las Ruta Gris, de Fernando Orozco, antagónico de Pasalagua, si está dando el servicio.

Así la manifestación de transportistas en el centro de Morelia. #video de @TolucaRo pic.twitter.com/xrOy04AXNJ — EXENI (@exeni) June 1, 2023

El propio José Trinidad Mtz Pasalagua, líder de transportistas; advirtió que no dejarán sesionar al congreso, hasta que se modifique la nueva Ley de Movilidad y que si es necesario van a continuar con el bloqueo de vialidades y no solo en Morelia, si no en el estado.

Información en desarrollo..