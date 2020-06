Personal del plantel Carácuaro del CECyTEM coadyuva en el aprendizaje del estudiantado

Carácuaro, Michoacán, a 15 de junio de 2020.- Con el propósito de dar seguimiento a las actividades académicas de los estudiantes del plantel Carácuaro del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM), personal de trabajo social y control escolar del centro educativo, realizó visitas domiciliarias a jóvenes que no cuentan con el servicio de internet para entregarles material impreso y que prosigan con sus trabajos y tareas escolares.



Ante esta Nueva Convivencia en Michoacán, y siguiendo los protocolos de salud que establece la administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo, a través de la Secretaría de Salud, directivos del platel dotaron de los materiales de sanidad esenciales como son el cubrebocas y gel antibacterial a personal de los departamentos de servicios escolares y servicio social. También llevaron los materiales educativos impresos al estudiantado para que de esta forma se cumpla con las actividades académicas establecidas en este semestre.



El director del plantel Rafael Hernández Arreola, manifestó que siguiendo la línea de la dirección general del CECyTE Michoacán, como es el continuar brindando educación de calidad a todas y todos los jóvenes estudiantes del subsistema educativo, “queremos que todo el alumnado de nuestro plantel culmine con éxito este semestre atípico derivado del confinamiento por la pandemia del COVID-19, por lo que apoyamos a los estudiantes que no tienen el servicio de internet en su casa, y les acercamos materiales impresos y que ellos cumplan en tiempo y forma con las entregas y estén al corriente en sus tareas.”



El director del plantel refrendó el compromiso de continuar atendiendo en línea en las diferentes plataformas al estudiantado, pero también a los que no tienen el servicio de internet, para que se tenga un cierre de ciclo escolar exitoso y cumplir con los estudiantes y con los padres de familia que han estado al pendiente de sus hijos y han tenido la confianza en todo el personal docente del plantel.



Hernández Arreola invitó a los egresados de secundaria de la región a ser parte de la comunidad estudiantil del CECyTEM, solicitando su ficha en línea, en la siguiente dirección: https://forms.gle/iBhJpwYAU2bcSA6YA, donde se ofertan las especialidades de: Puericultura, Producción Industrial de Alimentos y Soporte y Mantenimiento de Equipo de cómputo.