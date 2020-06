Exhorta SEE a planteles de la entidad establecer protocolos de limpieza ante temporada de lluvias

Morelia, Michoacán, a 15 de junio de 2020.- Debido a que está por comenzar la temporada de lluvias, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), exhorta a las y los directivos de los planteles en todos su tipos y niveles educativos, para que implementen medidas preventivas que coadyuven a mantener espacios limpios y seguros y así evitar inundaciones y contagios por COVID-19, esto antes de que arranque el ciclo escolar 2020-2021.



Por ello, la SEE solicita realizar jornadas de limpieza, siguiendo las medidas necesarias de higiene y distanciamiento social, ante el COVID, en coordinación con la comunidad educativa, para que se organicen acciones de limpia de azoteas, desazolve de las bajadas de agua de lluvia, limpiar las coladeras, podar árboles y arbustos a efecto de reducir la cantidad de hojas y ramas que pudiera bloquear el drenaje pluvial.



Así como la tala de árboles que sean de riesgo en cada uno de los planteles, tapar los tinacos y aljibes para no contaminar el agua y evitar la acumulación de criaderos de mosco Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.



Además de desconectar la energía eléctrica y mantener a salvo en lugares seguros equipos, productos y materiales que se pudiese deteriorar con la humedad, no acumular basura, retirar todos los objetos que puedan ser arrastrados por el agua y cerrar bien todas las puertas y ventanas.



Con estas acciones, la SEE salvaguarda y cuidad la integridad física educativa de los planteles, así como la salud de las niñas, niños y jóvenes michoacanos ante el regreso al nuevo ciclo escolar.