Refuerza acciones preventivas para romper cadena de contagios por Covid-19 en Lázaro Cárdenas el Comité Jurisdiccional Municipal de Seguridad en Salud

Con el objetivo de que no se relajen las medidas preventivas, a fin de que no se sigan incrementando los casos de contagios por el Covid-19 y la pérdida de vidas, a través del Comité Jurisdiccional Municipal de Seguridad en Salud, de manera permanente se refuerzan las acciones a lo largo del municipio de Lázaro Cárdenas.



Derivado a que el municipio de Lázaro Cárdenas es la demarcación del estado con mayor número de contagios, se mantiene la bandera roja, por lo que se están realizando los esfuerzos necesarios, desde todas las trincheras, para romper la cadena de contagios.



Por lo que, se mantienen las sesiones abiertas con el Comité Jurisdiccional Municipal de Seguridad en Salud y los Subcomités Técnico Médico, Operativo, Empresarial, de Comunicación y de Seguridad en el Entorno Laboral para la reinserción a la Nueva Normalidad, con quienes se trabaja de manera permanente.



En ese contexto, siguiendo los protocolos establecidos en el marco de la Nueva Convivencia, durante esta semana, se logró sensibilizar a los trabajadores del transporte público, a fin de que acaten las medidas preventivas para disminuir los riesgos de contagios.



Esta semana se ha logrado estabilizar a tres adultos mayores que fueron diagnosticados con Covid-19, quienes también padecen diabetes mellitus e hipertensión, gracias al trabajo que realizan los médicos que pertenecen a la Jurisdicción Sanitaria 08 y a la labor del Comité Jurisdiccional Municipal de Seguridad en Salud.



Lázaro Cárdenas es el municipio del estado con el de mayor número en casos confirmados con un total de mil 509, lo cual representa un 46% y lamentablemente también se ubica en el primer sitio con el mayor número de defunciones, por ello, la importancia de redoblar el trabajo.



El Comité Jurisdiccional Municipal de Seguridad en Salud con apoyo de diversas instancias, han aplicado diversas medidas y acciones para mitigar el impacto en salud, como es la instalación de filtros de salud y Módulos de Enfermedades Respiratorias.



De manera permanente, se realizan recorridos, supervisan negocios, mercados y áreas donde puede reportarse mayor afluencia de la población, para implementar protocolos preventivos y concientizar a la ciudadanía.



Asimismo se está realizando de manera frecuente reuniones con los jefes de tenencia del municipio, así como representantes de las colonias y encargados del orden, para trabajar bajo la misma dirección para romper la cadena de contagios.



También en coordinación con el Comité se realiza la desinfección frecuente de las unidades de transporte y espacios que se consideran de mayor riesgo, así como campañas informativas y de prevención.



Además se están realizando operativos, con el fin de supervisar que los permisionarios cumplan con las medidas sanitarias que se han establecido para prevenir y que estas acciones se realizarán de manera permanente.



Por lo anterior se convoca a no bajar la guardia frente a la contingencia sanitaria por Covid-19, ya que se está en bandera roja y es importante que todas y todos mantengan las medidas preventivas necesarias, ya que solo así podremos salir adelante.



Por ello, se convoca a la población a extremar precauciones y reiterar que relajar las medidas de protección podrían repuntar más los casos en el municipio.