Pátzcuaro, Michoacán, 4 de julio de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Pátzcuaro, donde encabezó la entrega de tarjetas de las becas Rita Cetina y Gertrudis Bocanegra, además de reafirmar el compromiso del Gobierno de México con la construcción de un sistema universal de becas que garantice el acceso a la educación desde la primaria hasta la universidad.

Durante su mensaje, la presidenta señaló que una beca representa mucho más que un apoyo económico: es un acto de justicia social que permite que ninguna niña, niño o joven abandone sus estudios por falta de recursos. Asimismo, destacó que invertir en la educación es abrir oportunidades, construir igualdad y fortalecer el bienestar de las familias mexicanas.

Julio Arreola destacó que estas acciones reflejan el compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación con la educación y el bienestar de las familias, al acercar programas que brindan certeza y mayores oportunidades para que las y los estudiantes continúen preparándose y construyan un mejor futuro desde Pátzcuaro.

El alcalde afirmó que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que Pátzcuaro forma parte de los proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo del estado y del país. “Hoy nuestro municipio es parte de la transformación de México y del futuro de Michoacán, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y a una visión que pone en el centro a las personas”, expresó.

El Gobierno de Pátzcuaro refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con los gobiernos federal y estatal para acercar programas que amplíen derechos, fortalezcan la educación y generen mejores oportunidades para las familias, convencido de que invertir en las y los estudiantes es apostar por el desarrollo de Pátzcuaro y de Michoacán.