Apatzingán, Michoacán, 4 de julio de 2026.- Apatzingán es pieza clave para la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Michoacán, destacó Gladyz Butanda Macías, al encabezar en este municipio una asamblea informativa junto al diputado local, Juan Pablo Celis Silva.

Desde la plaza Las Piedritas, en el Centro Histórico, la morenista llamó a las más de mil personas asistentes a luchar de manera pacífica para proteger los logros alcanzados por la Cuarta Transformación y defender los intereses del pueblo mexicano ante las amenazas de injerencia extranjera, llevando casa por casa este mensaje.

“Quiero hoy que nos vayamos con esta fuerza territorial de mujeres y hombres a trabajar muy fuerte por el movimiento de Morena. Tenemos mucho pueblo para defender a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Desde aquí le decimos que no está sola; esta asamblea informativa es precisamente para organizarnos”, expresó.

Gladyz Butanda expuso que en Michoacán la transformación inició desde hace cinco años, demostrando que Morena sabe gobernar con resultados que benefician a miles de familias en todo el estado.

Participaron en la asamblea informativa liderazgos, fundadores y simpatizantes de Morena, transportistas, así como habitantes de las comunidades de Chandio y La Florida, y del municipio de Buenavista, convencidos de asegurar la continuidad del proyecto de nación en tierras michoacanas.