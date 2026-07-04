Morelia, Michoacán, a 04 de julio de 2026.- El Atletico Morelia-Universidad Michoacana busca reforzarse de cara a la Temporada 2026-2027 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), por lo que realizó la segunda etapa de visorías.

En esta ocasión se dieron cita jugadoras de varios puntos de Michoacán y de zonas de Guanajuato como Celaya, Cortazar y Abasolo, situación que dejó satisfecho al estratega nicolaita, Francisco Farfán.

“Me deja bastante contento la respuesta que tuvimos en este segundo periodo de visorías, vinieron chicas con mucho talento, gente que ya tiene experiencia en equipos profesionales, lo cual nos da gusto”.

Ante la salida de algunas jugadoras que ya superan el límite de edad de la Liga de Tercera División, el estratega nicolaita pretende reforzar esas posiciones, aunque no descarta incorporar cualquier jugadora con talento.

“Estamos buscando en general, sabemos que son huecos difíciles de poder cubrir, el caso de Adriana Ramírez, que quedó campeona de goleo, pero tenemos gente que puede venir a suplir, entonces estamos abiertos a buscar de cualquier posición”, compartió el funcionario.