Ciudad de México, 23 de junio de 2026.- Por iniciativa del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el aguacate michoacano obtuvo la declaración de Indicación Geográfica (IG) Aguacate Franja Michoacán, con la que se protege el origen y la calidad del producto en el mercado internacional.

Otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), esta IG da certeza a las y los consumidores y fortalece la competencia abriendo nuevas oportunidades comerciales, puntualizó el gobernador en el evento en el que participó el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón.

Además de que con la Indicación Geográfica Aguacate Franja Michoacán, agregó el mandatario, se da mayor valor al trabajo de 48 mil productores, 94 empacadoras y a una agroindustria que genera más de 150 mil empleos directos e indirectos.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, compartió que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trabaja en varios proyectos para potenciar el desarrollo de Michoacán, por lo que afirmó que continuará el respaldo para el estado y todo el sector productivo.

El director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Vidal Llerenas Morales, reconoció el esfuerzo del gobierno de Michoacán y de los productores para lograr esta declaración que le dará un valor agregado al aguacate en otros países.

Participaron también, el secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez y presidentes del APEAM, Raúl Martínez Pulido; de UDECAM, Miguel Melgoza Radillo y del Consejo Directivo de Productores y Empacadores de Aguacate A.C., Rafael Paz Vega, entre otros.