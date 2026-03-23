Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, presentó este lunes la red de voluntariado “Amor a Morelia”, en compañía del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, una iniciativa que busca fortalecer la participación ciudadana mediante la vinculación entre ciudadanía, sociedad civil, instituciones, sector privado y gobierno en beneficio de la comunidad.

Esta red surge como una respuesta a la necesidad de canalizar la voluntad de ayuda de las y los morelianos en acciones concretas, organizadas y con impacto, facilitando que más personas puedan involucrarse en el desarrollo de su ciudad. Las y los interesados podrán participar de distintas, formas: como voluntarios, aportando su tiempo en actividades comunitarias; como patrocinadores, contribuyendo con recursos o insumos; o como donadores, fortaleciendo proyectos sociales que impactan directamente en la población.

En un emotivo mensaje, Paola Delgadillo expresó que basta un pequeño acto de bondad para encender una chispa de esperanza: “Cada vez que dedicamos tiempo a una causa, demostramos que nos importa. Y esas acciones son tan poderosas que transforman a las familias, unen a las comunidades y dan fuerza a quienes más la necesitan”.

“La participación ciudadana es clave para construir una mejor ciudad. Sin embargo, muchas personas quieren ayudar, pero no siempre encuentran cómo hacerlo; por eso, esta red busca abrir ese camino para que esa intención se convierta en acciones concretas en beneficio de Morelia”, destacó la presidenta del DIF Morelia.

Este modelo busca no solo atender necesidades inmediatas, sino también fortalecer el tejido social, fomentar la corresponsabilidad y generar una cultura de participación activa en Morelia. En este sentido, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado estrategias que promueven la colaboración entre sociedad y gobierno, reconociendo que el desarrollo de la ciudad se construye de manera conjunta.

A través de la plataforma digital, la ciudadanía ya puede registrarse, explorar las actividades disponibles y sumarse a las distintas acciones comunitarias. Además, en los próximos días estará disponible la aplicación móvil de esta herramienta, lo que facilitará su acceso y uso desde dispositivos celulares. Para participar, sólo hay que ingresar a voluntarios.morelia.gob.mx.

Con “Amor a Morelia”, el DIF Morelia refrenda su compromiso de impulsar iniciativas que acerquen a la ciudadanía y promuevan una ciudad más participativa y solidaria.