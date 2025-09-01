Morelia, Michoacán; 01 de septiembre de 2025.– En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el DIF Morelia que encabeza la presidenta honoraria, Paola Delgadillo Hernández, desarrolló un programa conmemorativo que combinó reconocimiento institucional, convivencia familiar, formación y cultura, resaltando la importancia de este sector en la vida comunitaria.

La conmemoración inició con la entrega de diplomas del programa “Adultos Mayores en Acción”, por parte del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo, además de las y los secretarios y directores de las áreas donde participan las y los beneficiarios.

Estos reconocimientos hacen visible la aportación de 51 personas mayores en distintas dependencias del Gobierno de Morelia, donde su experiencia y entusiasmo se han convertido en un ejemplo de servicio para toda la administración municipal.

La agenda continuó el miércoles 27 de agosto con una cena de gala en el Asilo Miguel Hidalgo, que incluyó exposición de pinturas elaboradas por los propios adultos mayores, música en vivo y convivencia con familiares.

Además, residentes del Asilo y de la Estancia Diurna del Adulto Mayor (EDAM) disfrutaron de un paseo cultural a Pátzcuaro, que combinó visitas a espacios emblemáticos y una comida de convivencia el día jueves 28 de agosto.

El viernes 29 de agosto, más de un centenar de participantes asistieron a la plática “Envejecimiento Saludable” en el Teatro Stella Inda, espacio en el que se compartieron herramientas prácticas para mantener una vida plena y activa en esta etapa.

Finalmente, la celebración concluyó el sábado 30 de agosto con el espectáculo Luces de Catedral, dedicado especialmente a las personas adultas mayores. Previamente, realizaron un recorrido en tranvía por el Centro Histórico para escuchar sus leyendas y cerraron la jornada con el encendido de la Catedral, acompañado de danzones y fuegos artificiales.

“Cada actividad de esta semana fue pensada para reconocer a quienes nos inspiran con su ejemplo y dedicación. Las personas adultas mayores son una fuerza viva en nuestra ciudad y merecen que las escuchemos, valoremos y acompañemos”, señaló la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

Estas acciones refuerzan la visión del Gobierno de Morelia de impulsar un modelo de atención integral que trascienda la asistencia y promueva la participación, la convivencia intergeneracional y el disfrute pleno de la vida en comunidad.