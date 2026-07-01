Morelia, Michoacán; 1 de julio de 2026.- Derivado de las lluvias que se registran en Morelia y el pronóstico de que las precipitaciones continuarán durante toda la semana, el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, convocó a una reunión intermunicipal para alinear acciones y así preservar el orden y seguridad de las y los morelianos.

En la sala de juntas del C4, Alfonso Martínez recibió los reportes de las áreas presentes e instruyó a mantenerse alertas ante cualquier eventualidad, asimismo pidió seguir con las tareas preventivas en esta temporada de lluvias.

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, presentó las zonas prioritarias de la capital, lugares en donde hay presencia permanente de las brigadas de reacción inmediata para actuar en caso de ser necesario.

Al respecto, el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Francisco Lara Medina, mencionó que existe comunicación constante con los diferentes niveles de Gobierno sobre el comportamiento de las presas. La información más reciente es que se encuentran en una capacidad controlable, por lo que no se considera su desfogue.

El director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, señaló que ya fueron solicitadas las obras complementarias en algunas construcciones viales que se encuentran en las salidas de Morelia y el libramiento, para permitir el paso fluido del agua y así evitar que haya encharcamientos durante las lluvias.

La secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, comentó que en coordinación con el DIF de Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, se tienen listos los refugios en caso de que se requieran.

También estuvieron presentes en la reunión, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo y el Coordinador de Comunicación, Enrique Alcázar Ramírez.