Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026. Con el propósito de impulsar acciones conjuntas orientadas a la promoción, capacitación y fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y la Universidad Ágora Hispanoamericana S.C. firmaron un convenio de colaboración institucional.

Durante el acto protocolario, el presidente del organismo autónomo, Josué Mejía, señaló que “la educación es un instrumento que nos hace mejores personas”, al tiempo que destacó que representa una herramienta fundamental para generar cambios positivos en la calidad de vida y en el desarrollo colectivo.

En ese sentido, resaltó la importancia de construir alianzas con instituciones educativas comprometidas con la formación académica y con una clara vocación de servicio, capaces de contribuir activamente al desarrollo social y educativo de Michoacán.

Añadió que el personal del área de Estudios, Divulgación y Capacitación de la CEDH, responsable de una parte importante de las acciones formativas que impulsa el organismo, mantiene un compromiso permanente con la actualización y profesionalización, por lo que este convenio abre nuevas oportunidades para fortalecer su preparación académica.

Por su parte, la rectora de la Universidad Ágora Hispanoamericana, Ana Luz Mila Barrera, reconoció la labor que realiza la institución en favor de la sociedad michoacana y anunció un esquema de beneficios académicos que el centro educativo pondrá a disposición del personal de la Comisión.

En su intervención, la secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, explicó que entre los compromisos establecidos destacan el acompañamiento institucional y la asesoría técnica en materia de derechos humanos, la participación de personal especializado como ponentes o capacitadores en actividades académicas, así como el intercambio de materiales y herramientas que fortalezcan los procesos de formación y promoción.

De igual forma, la Universidad ofrecerá un esquema de becas dirigido al personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, quienes podrán acceder a este beneficio al cursar licenciaturas o programas de posgrado en modalidades mixta (híbrida) y no escolarizada (virtual).

Este tipo de alianzas estratégicas fortalecen la profesionalización del servicio público y consolidan el compromiso institucional de la CEDH de impulsar una cultura de respeto, promoción y defensa de los derechos humanos a través de la educación y la formación permanente.