Zacapu, Michoacán, 26 de junio de 2026.- Con un llamado a fortalecer la unidad en todas las regiones de Michoacán y a consolidar el respaldo al proyecto de transformación nacional, Carlos Torres Piña inició este viernes en Zacapu una gira de recorridos para promover la Defensa de la Soberanía Nacional.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Torres Piña destacó la importancia de mantener la organización territorial y la participación ciudadana como pilares fundamentales para respaldar los avances alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

El también referente del movimiento en Michoacán señaló que Zacapu representa un punto estratégico para este esfuerzo, al recordar que es la cuna del señorío purépecha y una región integrada por mujeres y hombres comprometidos con las causas sociales y el bienestar colectivo.

“Zacapu es tierra de historia, identidad y lucha. Aquí encontramos un pueblo consciente y participativo que ha demostrado su compromiso con la transformación del país y con el fortalecimiento de la soberanía nacional”, expresó.

Torres Piña sostuvo que el respaldo ciudadano a la presidenta Claudia Sheinbaum se ha consolidado en esta región gracias a los resultados obtenidos por los gobiernos emanados de la Cuarta Transformación, particularmente en materia de programas sociales, infraestructura, educación y bienestar.

Asimismo, hizo un recuento de los principales logros impulsados por la 4T a nivel nacional y destacó que el trabajo territorial sigue siendo la principal herramienta para mantener el contacto directo con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y fortalecer la organización social.

Finalmente, informó que como parte de su agenda en Zacapu sostendrá encuentros con diversos sectores de la sociedad, realizará recorridos casa por casa y encabezará una Asamblea Informativa esta tarde en el Auditorio de la Escuela Secundaria Melchor Ocampo, donde continuará promoviendo la participación ciudadana en la defensa de la soberanía nacional y la consolidación de la transformación en Michoacán.