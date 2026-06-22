Morelia, Michoacán, 22 de junio de 2026.- Para restaurar el patrimonio natural de la entidad y asegurar el bienestar ambiental de las futuras generaciones, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que en próximos días se dará el arranque de la jornada de reforestación en la que se plantarán 10.5 millones de árboles en distintas regiones del estado.

“La conservación de nuestros bosques es una tarea que nos compete a todos. Hacemos un llamado a toda la población, a las comunidades y a los sectores civiles para que se sumen de manera activa a estas labores.”, señaló el mandatario.

Detalló que la estrategia cubrirá una superficie estimada de 17 mil hectáreas, enfocando los esfuerzos en las zonas que requieren atención más urgente debido a su valor ambiental y su situación de vulnerabilidad.

Para garantizar el impacto positivo de esta campaña, el mandatario estatal resaltó que los trabajos de reforestación se concentrarán estratégicamente en puntos clave como la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, las cuencas del lago de Pátzcuaro y del Río Duero, así como Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Ramírez Bedolla puntualizó que este programa no se limita a la plantación de árboles, sino que contempla la restauración de zonas prioritarias con un enfoque hidrológico-forestal.

Resaltó que el objetivo central de esta visión es salvaguardar y potenciar los servicios ecosistémicos que brindan los bosques y selvas de Michoacán, tales como la recarga de mantos acuíferos, la purificación del aire y la retención del suelo.