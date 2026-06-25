Morelia, Michoacán, a 25 de junio de 2026.- Al hacer entrega de la Presea “Vasco de Quiroga” 2026 a las doctoras Rubí de María Gómez Campos, Carmen Martínez Genis y Rocío del Carmen Luna Urdaibay, así como al doctor Francisco Alfredo Saavedra Molina y al ciudadano Simón Fernando Chávez Hernández, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, afirmó que quienes hoy son condecoradas y condecorados con dicho galardón son la prueba de que esta casa de estudios sigue siendo capaz de producir lo que su fundador soñó: personas que saben, que crean, que defienden, que sirven y que son ejemplares.

Frente a las y los recipiendarios y a sus familias, la rectora manifestó que la Presea “Vasco de Quiroga” es el reconocimiento más alto que la institución confiere, “y no es casual que lleve el nombre de quien la fundó, porque llamarla así, es una declaración de principios, aquellos valores que impulsaron a Don Vasco a conformar el Colegio de San Nicolás Obispo son los mismos valores que esta Universidad defiende hoy”.

Apuntó que esta sesión solemne es, ante todo, un acto de gratitud de la UMSNH hacia quienes han hecho de su paso por esta institución una trayectoria que merece ser nombrada, celebrada y guardada en la memoria colectiva de la comunidad. La Presea “Vasco de Quiroga”, añadió, reconoce en esta edición, cinco trayectorias que, vistas en conjunto, dibujan un mapa completo de lo que una universidad pública debe ser capaz de producir.

Ávila sostuvo que la autonomía universitaria se ejerce también reconociendo que la Universidad no existe solo en los laboratorios y en las aulas, existe también en las manos y en la dedicación silenciosa de quienes la sostienen día a día.

Al tiempo que, precisó que, cuando esta Universidad premia la investigación científica, está afirmando que la libertad de cátedra no es una conquista archivada, sino una práctica cotidiana que requiere condiciones reales y presupuesto pleno; cuando premia la defensa de los derechos humanos, está reafirmando que el derecho a disentir y la objeción de conciencia son valores que esta institución no solo tolera, sino que activamente protege, y cuando premia la cultura y las artes, está diciendo que la libertad de expresión en esta Universidad es el ambiente en que vive y florece el conocimiento, pero, sin el cual muere.

El galardón que hoy llevan, enfatizó, es el punto de partida de un compromiso renovado con esta Universidad, con Michoacán y con el proyecto humanista que Tata Vasco inició “y que nosotros tenemos la responsabilidad de honrar, acrecentar y transmitir a las siguientes generaciones”.

Por su parte, el doctor Francisco Alfredo Saavedra Molina, quien recibió la presea por su trayectoria Destacada en Investigación Científica o en Desarrollo Tecnológico, consideró que dicho reconocimiento no es solo un galardón personal sino un símbolo de valores legados por Don Vasco de Quiroga, como la justicia, la solidaridad y el compromiso con las comunidades, “recibirla me recuerda que el trabajo que realizamos en nuestra casa de estudios cobra sentido cuando se traduce en beneficio para los demás, cuando fortalece la unión y el desarrollo de nuestra sociedad”, precisó.

En su turno, la doctora Rubí de María Gómez Campos, recipiendaria de la presea por su trayectoria Destacada en la Defensa de los Derechos Humanos, del Medio Ambiente o Actividades en Beneficio de la Sociedad Michoacana, indicó que, recibir el galardón no solo representa un aliento ante los obstáculos y dificultades propias del trabajo académico, sino también un compromiso para redoblar los esfuerzos, “recibo la presea Vasco de Quiroga con humildad y con el ferviente deseo de que su ejemplo siga siendo un motivo de inspiración para todas y todos los que compartimos con el ilustre obispo, un profundo deseo de beneficio real, social y cultural que pueda iluminar el camino universitario que transitamos”.

Tras agradecer el reconocimiento a la trayectoria Destacada en Creación, Promoción, Gestión y Difusión de la Cultura y las Artes, la doctora Rocío del Carmen Luna Urdaibay, reiteró su compromiso renovado de seguir trabajando para que las artes ocupen cada vez con mayor libertad el lugar que les corresponde en la vida Universitaria y en la construcción de una sociedad más sensible, más crítica y más humana.

En tanto, el ciudadano Simón Fernando Chávez Hernández, recipiendario de la presea por su trayectoria Destacada como Trabajador Administrativo y Manual de la UMSNH, apuntó que cada función dentro de la Universidad tiene dignidad y trascendencia, “el trabajo administrativo también educa, también forma y también deja huella, trabajen siempre con honestidad, con responsabilidad y con sensibilidad humana, porque detrás de cada documento, de cada trámite y de cada estudiante que llega a una ventanilla existe una persona que merece ser atendida con respeto y empatía”, enfatizó.