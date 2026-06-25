Morelia, Mich.- Jueves 25 de junio de 2026.- Durante un forcejeo entre padre e hijo, se accionó un arma de fuego y el segundo en mención resultó lesionado de un impacto de bala, hecho que ocurrió en la comunidad de La Carbonera, perteneciente al municipio de Morelia, informaron fuentes policiales.

De acuerdo con los datos preliminares, la situación se registró durante la tarde de este jueves en un inmueble ubicado a un costado del molino y la iglesia de dicha, acontecimiento que fue reportado de inmediato al número de emergencias.

Al lugar se trasladaron patrulleros municipales y paramédicos de Rescate quienes brindaron atención prehospitalaria al herido y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

Hasta el momento no han sido reveladas las identidades de los involucrados. El área fue asegurada por los uniformados, quienes notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las diligencias respectivas para esclarecer las circunstancias en que sucedió el hecho.

AGENCIA RED 113