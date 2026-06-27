Morelia, Michoacán, 27 de junio de 2026.- El Jalo Futbolero llegará a su gran cierre musical este domingo 28 de junio con la esperada presentación de la cantante española Natalia Jiménez, quien ofrecerá un espectáculo lleno de emociones, grandes éxitos y una potente interpretación que conquistará al público michoacano.

La artista se presentará a las 20:00 horas en el Palacio del Arte, en lo que representa su primer concierto como solista en Michoacán, recordó el secretario de Turismo del estado, Roberto Monroy García.

Como parte de su gira internacional “La Jiménez Tour 2026”, la exvocalista de La Quinta Estación interpretará algunos de los temas más representativos de su carrera como solista, entre ellos “Creo en mí” y “Quédate con ella”. Además, rendirá homenaje a grandes figuras de la música en español con interpretaciones de clásicos como “El Triste”, de José José, y “Si no te hubieras ido”, de Marco Antonio Solís.

La velada también incluirá un recorrido por los éxitos que marcaron a una generación junto a La Quinta Estación; temas como “El sol no regresa”, “Me muero”, “Algo más” y “Sueños rotos” volverán a sonar en una noche que promete despertar la nostalgia y poner a cantar al público de principio a fin.

La Secretaría de Turismo de Michoacán recordó que las puertas del recinto abrirán minutos antes de las 19:00 horas. El acceso será para las personas que cuenten con el boleto obtenido previamente a través del consumo realizado con cocineras y cocineros tradicionales, personas artesanas y productores participantes en el Jalo Futbolero, quienes continúan hasta este domingo ofreciendo sus productos en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).